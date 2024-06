Previsioni meteo: caldo africano in arrivo, ecco quanto durerà

L’Italia si prepara a fronteggiare la prima vera intensa ondata di caldo della stagione, proprio in concomitanza con l’inizio dell’estate astronomica (il 20 Giugno). L’espansione dell’anticiclone africano sul nostro paese promette di portare stabilità e soprattutto temperature elevate da nord a sud, superando le medie stagionali ovunque.

Le ultime previsioni confermato che il picco del caldo sarà raggiunto nella fase centrale della settimana, tra mercoledì e venerdì, con massime che supereranno i 34-35 gradi in molte località.

Temperature estreme, specie al centro-sud

Le regioni centrali e meridionali saranno particolarmente colpite, con punte di 38-40 gradi attese nelle zone interne di Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio e nelle isole maggiori. Anche il nord non sarà risparmiato: le temperature raggiungeranno i 33-34 gradi, con punte localmente più alte nell’area centro-orientale della Pianura Padana, soprattutto in Emilia-Romagna e Veneto.

Cedimenti dell’anticiclone da Venerdì 21

Nonostante l’intensità dell’ondata di calore, le proiezioni dei modelli matematici suggeriscono un cambiamento significativo nella parte conclusiva della settimana. Gli ultimi aggiornamenti indicano che già venerdì si potrebbero osservare i primi segni di indebolimento dell’anticiclone africano con l’ingresso di aria instabile di origine atlantica. Temporali, anche forti, sono previsti al Nord, in particolare sulle Alpi e a tratti sulle pianure dal pomeriggio-sera. Il rischio di fenomeni intensi sarà subito elevato a causa dei contrasti termici tra l’aria più fresca in quota, avanzante da ovest, e l’aria calda e umida portata dall’anticiclone africano.

Attenuazione del grande caldo

Nel fine settimana, l’anticiclone dovrebbe perdere ulteriore vigore, consentendo l’arrivo di nuovi temporali al Nord e un calo termico più marcato a partire dalle regioni settentrionali. L’aria più fresca di origine atlantica dovrebbe raggiungere anche il centro Italia, specialmente verso domenica. Il sud sarà l’ultima zona a liberarsi dalle grinfie dell’anticiclone africano, ma anche qui si attende un’attenuazione del caldo a cavallo tra la fine del weekend e l’inizio della settimana successiva.

In sintesi, l’Italia si trova di fronte a un periodo di caldo eccezionale, con temperature che raggiungeranno picchi estremi in molte regioni. Tuttavia l’anticiclone africano, responsabile di questa ondata di calore, sembra destinato a indebolirsi e a lasciare spazio a condizioni più instabili e fresche a partire dal Nord nel corso del fine settimana. Seguite gli aggiornamenti per conferme e ulteriori dettagli.