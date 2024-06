Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Meteo Ancona prossimi giorni 19 Giugno, 20 Giugno, 21 Giugno: Sereno e caldo, poi nubi sparse e leggera instabilità.

Le previsioni meteo per Ancona ci mostrano una situazione prevalentemente stabile nei prossimi giorni. Mercoledì 19 Giugno, il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con temperature in aumento fino a toccare i 31 gradi nel pomeriggio. Il vento sarà moderato proveniente da direzione sud-est e l’umidità si manterrà intorno al 50%. La notte porterà un aumento di nuvole, con una leggera diminuzione delle temperature e un’umidità in aumento.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024

Giovedì, il cielo si presenterà nuvoloso con un’umidità che raggiungerà il 72% durante la mattinata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 28 gradi, con un vento da nord-ovest che soffierà moderatamente. Nel corso della giornata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite nel pomeriggio. La sera sarà serena, con un leggero calo delle temperature e dell’umidità.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024

Venerdì ci aspetta una giornata con cielo nuvoloso e leggera instabilità nel corso della mattinata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31 gradi, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento sarà moderato proveniente da direzione est-sud-est. Nel pomeriggio e sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 30 gradi e un’umidità che tenderà ad aumentare leggermente. La giornata si concluderà con un cielo sereno e temperature più fresche.

In conclusione, la città di Ancona si prepara a vivere tre giornate con condizioni meteorologiche abbastanza stabili, caratterizzate da temperature elevate e una lieve instabilità nella giornata di venerdì. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le temperature elevate.