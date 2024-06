Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo Bologna prossimi giorni 19 Giugno, 20 Giugno, 21 Giugno:

Il meteo nei prossimi giorni a Bologna sarà caratterizzato da variazioni significative. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024:

Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da sereno per la maggior parte della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata sono previste condizioni meteo più variabili, con un aumento delle nuvole e la comparsa di piogge sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33-34°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità che si attesterà intorno ai 5-7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36-39% per gran parte della giornata.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024:

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso per l’intera giornata, con la presenza di piogge sparse e un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 30-34°C durante il giorno, ma con un calo significativo durante la notte. Il vento sarà moderato, proveniente da est-sud-est con velocità che potranno raggiungere i 14-15 km/h. L’umidità sarà più elevata rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 40-47% per gran parte della giornata.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024:

Venerdì, le condizioni meteo saranno ancora instabili, con un cielo coperto per gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso della mattinata sono previste nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si libererà, lasciando spazio a schiarite e sereno. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i 35°C nelle ore centrali del giorno. Il vento sarà debole o moderato, con direzione variabile tra est e sud-ovest e una velocità che si attesterà intorno ai 10-16 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 28-55% per gran parte della giornata.

In conclusione, nei prossimi giorni a Bologna ci attendono variazioni significative del tempo, con un mix di sereno, nuvole e precipitazioni sparse. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero calo verso la fine della settimana, mentre il vento sarà moderato. L’umidità, invece, subirà variazioni significative, con valori che oscilleranno tra il 36% e il 55%. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo per organizzare al meglio le attività all’aperto.