Meteo: caldo e afa per giorni, anche oltre 40°C?

Il gran caldo nordafricano si sta rapidamente dirigendo verso il Mediterraneo dove sarà indiscusso protagonista per buona parte della settimana. Le temperature sono già in rapido incremento, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, dove oltre al caldo e all’afa arrivano anche vaste nubi di sabbia sahariana pronte a cospargere i nostri cieli, rendendoli sporchi e lattiginosi.

Il gran caldo ci farà compagnia almeno fino a sabato su tutto il Centro-Sud, ma sarà anche il Nord l’obiettivo delle calde correnti subtropicali. Basti pensare che in Val Padana la temperatura potrebbe arrivare fino a 38° tra bassa Lombardia, Emilia e basso Veneto, mentre nelle aree interne del Centro, del Sud e delle isole maggiori la colonnina di mercurio potrebbe spingersi anche oltre i 40°. L’apice del caldo è atteso tra mercoledì, giovedì e venerdì, momento in cui potremmo sfiorare temperature massime di almeno 42° nelle zone interne del Lazio, della Toscana, della Campania, anche in Puglia e nelle zone interne delle isole maggiori.

Aumento dell’umidità

Il caldo sarà accompagnato da un costante incremento dell’umidità che renderà l’atmosfera inevitabilmente molto più afosa, soprattutto lungo le aree costiere del Centro-Sud e in Val Padana.

Tuttavia, dobbiamo tener conto del ritorno dei temporali sulle regioni del Nord quando si affacceranno refoli freschi da ovest a partire da giovedì sera. Questi disturbi di aria fresca comporteranno lo sviluppo di forti temporali, soprattutto nella giornata di venerdì e poi nuovamente nella giornata di domenica.