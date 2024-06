Meteo Campobasso, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024

Il tempo a Campobasso per Mercoledì si presenterà generalmente sereno con temperature che inizieranno a 21.1°C alle ore 00:00, con un’umidità del 64%. Le condizioni rimarranno stabili con un leggero aumento delle temperature fino alle ore 09:00, quando si raggiungerà la massima di 30.3°C. Durante il pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che si manterranno attorno ai 35°C. Nel tardo pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature fino a 29°C alle 19:00. Durante la serata, le nubi sparse si manterranno con una temperatura di 27.3°C alle 20:00 e un’umidità del 33%.

Previsioni Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024

Giovedì, il cielo a Campobasso si presenterà inizialmente coperto con temperature che inizieranno a 23.9°C alle ore 00:00, con un’umidità del 41%. Durante la nottata, si avrà un aumento della copertura nuvolosa e un lieve calo delle temperature. Durante la mattina, le condizioni miglioreranno con cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 32.4°C alle 09:00. Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto e le temperature raggiungeranno i 37.1°C alle 12:00, con un’umidità del 20%. Nel tardo pomeriggio, si avrà una diminuzione della copertura nuvolosa e delle temperature fino a 29.2°C alle 19:00. Durante la serata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature attorno ai 26.7°C alle 21:00 e un’umidità del 35%.

Previsioni Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024

Venerdì, il tempo a Campobasso si presenterà prevalentemente sereno con temperature che inizieranno a 24.9°C alle ore 00:00, con un’umidità del 43%. Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili con un leggero aumento delle temperature fino a 33.7°C alle 09:00. Durante il pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature fino a 32.8°C alle 18:00. Durante la serata, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 27.3°C alle 22:00 e un’umidità del 31%.

In sintesi, per i prossimi giorni a Campobasso, si prevede un inizio con sereno e temperature in aumento, seguito da un giorno con cielo coperto e temperature più alte, per poi tornare alla serenità con temperature in lieve calo. Siate preparati ad affrontare le variazioni di temperatura e copertura nuvolosa, ma godetevi anche i momenti di bel tempo!