Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo Catania

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania promettono condizioni stabili e temperature piacevoli. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo completamente sereno, temperature gradevoli e umidità attorno al 50%. Durante la mattinata non sono previste variazioni significative, ma verso mezzogiorno potrebbero verificarsi lievi aumenti di temperatura, con venti che soffieranno da est a una velocità tra i 10 e i 15 km/h. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con temperature massime intorno ai 30 gradi e venti leggeri che potrebbero ruotare verso nord-est. In serata, le temperature scenderanno leggermente, mantenendo comunque un clima piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non oltre il 60%.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024

Anche per giovedì è previsto un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 26 gradi, con un’umidità leggermente più bassa rispetto al giorno precedente. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente superando i 30 gradi nel primo pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti da nord-ovest al mattino per poi ruotare a ovest nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 40%, garantendo un clima asciutto e piacevole per svolgere attività all’aperto.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024

La giornata di venerdì si preannuncia molto simile alle precedenti, con cielo sereno e temperature in costante aumento. Il termometro toccherà i 38 gradi nel corso della giornata, quindi si consiglia di prestare particolare attenzione alle ore più calde. I venti provenienti da ovest e sud-ovest non supereranno i 10 km/h, garantendo un clima ventilato ma senza raffiche eccessive. L’umidità si attesterà intorno al 50%, mantenendo condizioni climatiche gradevoli nonostante le temperature elevate.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania preannunciano un clima estivo, con cielo sereno e temperature in netto aumento. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e mantenere un’adeguata idratazione. Buon tempo a tutti!