Meteo Catanzaro, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo per Catanzaro:

Il tempo a Catanzaro nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e serene, con temperature elevate e venti moderati. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024:

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno picchi intorno ai 32-33°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà sereno, ma le temperature inizieranno a diminuire, stabilendosi intorno ai 27-28°C. Il vento soffierà da direzione sud-sud-est con una velocità compresa tra i 2 e i 10 km/h. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 40-50%.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024:

Anche per giovedì si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Durante la mattina e il pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 36-38°C, con un leggero aumento dell’umidità rispetto al giorno precedente. Nel tardo pomeriggio e la sera, le temperature caleranno gradualmente, stabilendosi intorno ai 27-29°C. Il vento soffierà da direzione ovest-nord-ovest con una velocità tra i 6 e i 12 km/h.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024:

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Durante la mattina, le temperature massime saranno intorno ai 36-37°C, mentre nel pomeriggio caleranno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 32-34°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, le temperature si abbasseranno ulteriormente, raggiungendo valori intorno ai 26-28°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione ovest-nord-ovest con una velocità tra i 7 e i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione al calo delle temperature nel tardo pomeriggio e la sera, per evitare improvvisi sbalzi termici.