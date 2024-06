Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo L’Aquila prossimi giorni 19 Giugno, 20 Giugno, 21 Giugno:

Il meteo a L’Aquila per i prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative, con condizioni che vanno dal sereno alle nubi sparse e al coperto.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno, 2024:

Mercoledì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno fino alle prime ore del pomeriggio. A partire dalle 15:00, ci si potrebbe aspettare un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che andranno ad aumentare fino a coprire il cielo. Le temperature massime saranno di circa 33,6°C verso le 11:00, mentre le minime si attesteranno intorno ai 19,8°C alle prime ore del mattino. I venti soffieranno da nord-ovest con una velocità media tra i 15 e i 18 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 26% nel corso della giornata.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno, 2024:

Giovedì sarà caratterizzato da un inizio con nubi sparse, che tenderanno a coprire il cielo durante la mattinata. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime raggiungeranno i 36°C intorno alle 13:00, mentre le minime saranno di circa 22,5°C all’alba. I venti soffieranno principalmente da sud-est con una velocità media compresa tra i 9 e i 14 km/h, mentre l’umidità oscillerà tra il 21% e il 47% nel corso della giornata.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno, 2024:

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile con cielo sereno fino a metà mattinata, seguito da un aumento delle nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35,6°C verso mezzogiorno, mentre le minime saranno di circa 23,9°C all’alba. I venti soffieranno principalmente da sud-est con una velocità media compresa tra i 5 e i 7 km/h, mentre l’umidità sarà variabile tra il 23% e il 46% nel corso della giornata.

In base a queste previsioni, è consigliabile essere preparati per un cambiamento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con una variazione significativa delle temperature e della copertura nuvolosa. Restate aggiornati sulle previsioni locali per essere sempre preparati alle condizioni atmosferiche in evoluzione.