Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Meteo Messina prossimi giorni 19 Giugno, 20 Giugno, 21 Giugno: Sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina promettono condizioni prevalentemente stabili, con un cielo per lo più sereno e un graduale aumento delle temperature.

Mercoledì, 19 Giugno

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 24°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sgombro da nuvole e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 30°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con qualche nube sparsa, mentre verso sera ci sarà un aumento della copertura nuvolosa con temperature intorno ai 27°C. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità media di 13 km/h.

Giovedì, 20 Giugno

Anche giovedì si prospetta una giornata all’insegna del sereno. Le temperature aumenteranno leggermente, con la minima intorno ai 24°C e la massima che toccherà i 31°C verso mezzogiorno. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà sereno con qualche nube sparsa, mentre la sera le condizioni saranno stabili con temperature intorno ai 26°C. L’umidità si manterrà intorno al 40%, mentre il vento sarà moderato proveniente da nord-est con velocità tra i 14 e i 16 km/h.

Venerdì, 21 Giugno

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni di sereno con temperature in ulteriore aumento. Le minime notturne si attesteranno intorno ai 22-25°C, mentre le massime raggiungeranno i 31-32°C durante il pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, con venti deboli provenienti da nord-est con velocità tra i 10 e i 18 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano una tendenza al bel tempo con cielo sereno e temperature in aumento, garantendo condizioni ideali per godersi le giornate estive.