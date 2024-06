Meteo Napoli, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo per Napoli: 19 Giugno, 21 Giugno

La città di Napoli si prepara a un periodo di tempo variabile, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è possibile che si verifichino precipitazioni sparse, quindi è consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate di ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024

Mercoledì, ci aspettiamo una giornata prevalentemente serena con temperature in aumento. Al mattino il cielo sarà terso con una leggera brezza proveniente da sud-est. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo, con cieli poco nuvolosi. Verso sera, ci saranno nubi sparse con un lieve calo delle temperature. L’umidità si manterrà intorno al 30-35% mentre i venti varieranno tra sud-ovest e nord-ovest con velocità comprese tra 3 e 14 km/h.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024

Giovedì avremo un’altra giornata con cieli poco nuvolosi, ma con la possibilità di nubi sparse in alcune ore del giorno. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento dell’umidità rispetto al giorno precedente. I venti provenienti da nord-ovest soffieranno con una velocità tra 2 e 15 km/h. Nel complesso, si prevede un clima piacevole e asciutto, ideale per attività all’aperto.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024

Venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature in ulteriore aumento. Durante la giornata non sono previste precipitazioni, ma l’umidità potrebbe salire leggermente nel tardo pomeriggio. I venti soffieranno principalmente da nord-ovest con una velocità compresa tra 3 e 13 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare l’esposizione prolungata al sole.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato del clima che ci attende nei prossimi giorni a Napoli. Nonostante la predominanza di cieli sereni, è importante tenere d’occhio le eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche e prepararsi di conseguenza. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per godere al meglio di ogni giornata. Buon tempo a tutti!