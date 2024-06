Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Meteo Padova prossimi giorni 19 Giugno, 20 Giugno, 21 Giugno:

Le previsioni meteo per Padova indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 19 Giugno, 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno, con temperature intorno ai 19-20°C e un’umidità che si attesterà intorno all’83-90%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature in costante aumento fino a toccare i 29.9°C intorno alle 11:00. Il vento soffierà con intensità variabile dai 4 ai 12 km/h, prevalentemente da direzione N-NE. Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con la comparsa di nubi e un aumento dell’umidità. Le temperature massime raggiungeranno i 33.2°C intorno alle 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste precipitazioni, con cielo coperto e venti provenienti da direzione SW con velocità tra i 5 e i 7 km/h.

Giovedì, 20 Giugno, 2024:

La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo variabili. Al mattino il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 22-24°C e umidità compresa tra il 79% e il 95%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con presenza di nebbia al mattino e nubi sparse durante il pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. I venti soffieranno con intensità compresa tra 0 e 9 km/h, provenienti da direzione variabile compresa tra NW e SW.

Venerdì, 21 Giugno, 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno, temperature intorno ai 22-24°C e un’umidità che si attesterà tra l’80% e il 93%. Durante la giornata, il cielo sarà in prevalenza coperto, con presenza di nubi sparse e umidità variabile. Le temperature massime toccheranno i 31.2°C e i venti soffieranno con intensità compresa tra 1 e 13 km/h, prevalentemente da direzione NE ed E. Nel tardo pomeriggio e sera è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e venti provenienti da direzione W.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova mostrano un’instabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con variazioni delle temperature, presenza di precipitazioni e un’alternanza di cielo sereno, coperto e nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.