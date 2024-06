Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Meteo Palermo prossimi giorni 19 Giugno, 20 Giugno, 21 Giugno: sereno e caldo con leggera nuvolosità

Le previsioni meteo per Palermo indicano un clima stabile e soleggiato nei prossimi giorni, con temperature in aumento e una leggera nuvolosità. Mercoledì 19 Giugno si prevede una giornata soleggiata con temperature massime che raggiungeranno i 33 gradi Celsius. Giovedì 20 Giugno e Venerdì 21 Giugno il clima rimarrà sereno e caldo, con temperature massime che si manterranno intorno ai 32 gradi Celsius.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno, 2024

Mercoledì a Palermo ci sarà un cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con massime intorno ai 33 gradi Celsius durante le ore centrali del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e la sera è prevista una leggera nuvolosità che potrebbe portare un lieve calo delle temperature. Il vento soffierà leggero da nord-nordest, con velocità intorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40%, garantendo un clima secco e caldo.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno, 2024

Giovedì il tempo a Palermo sarà ancora caratterizzato da un cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le massime si attesteranno intorno ai 32 gradi Celsius. Durante le prime ore del mattino e la sera è prevista una leggera nuvolosità, ma senza influenzare significativamente il clima. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità moderata, garantendo una piacevole brezza. L’umidità si manterrà intorno al 30%, garantendo un clima secco e piacevole.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno, 2024

Venerdì a Palermo il tempo sarà nuovamente caratterizzato da sereno e temperature elevate. Le massime si manterranno intorno ai 31 gradi Celsius. La leggera nuvolosità sarà presente solo durante le prime ore del mattino, mentre nel corso della giornata il cielo si presenterà completamente sereno. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità moderata, garantendo un clima piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 40%, garantendo una buona ventilazione e comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano un clima stabile e soleggiato nei prossimi giorni, con temperature elevate e una leggera nuvolosità che non influenzerà significativamente le condizioni atmosferiche. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole, ma nel complesso si prospetta un weekend ideale per godersi il bel tempo e le attività all’aperto.