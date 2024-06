Meteo Reggio Emilia, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo per Reggio Emilia nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, con un mix di condizioni soleggiate e coperte, accompagnate da possibili precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì, 19 Giugno 2024, Giovedì, 20 Giugno 2024 e Venerdì, 21 Giugno 2024.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli sereni, con temperature in leggero aumento fino a mezzogiorno. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste condizioni di copertura nuvolosa, che potrebbero portare a precipitazioni. In particolare, verso le 17:00 è previsto un temporale, accompagnato da una diminuzione delle temperature. Il vento soffierà con una media di 4-8 km/h proveniente da direzioni variabili, con un’umidità che oscillerà tra il 35% e il 55%.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente coperte, con una diminuzione delle temperature rispetto al giorno precedente. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa persistente potrebbe portare a precipitazioni intermittenti. Il vento soffierà con una media di 3-10 km/h proveniente principalmente da direzioni occidentali, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Nel complesso, le condizioni meteo saranno instabili e potrebbero portare a piogge leggere.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli coperti e temperature leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti. Nel corso della mattina e del pomeriggio, le condizioni di copertura nuvolosa persistente porteranno a nubi sparse e possibili episodi di piogge leggere. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un miglioramento con cieli sereni e un graduale aumento delle temperature. Il vento sarà moderato, con una media di 5-17 km/h proveniente prevalentemente da direzioni occidentali, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano un periodo di variabilità atmosferica, con alternanza di cieli sereni e coperti, possibili precipitazioni e variazioni delle temperature. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adeguare al meglio le attività all’aperto e pianificare al meglio la giornata.