Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo per Taranto:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto, si prospetta un clima generalmente stabile e soleggiato, con temperature piuttosto elevate e venti moderati. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

MERCOLEDÌ, 19 Giugno 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci aspettiamo un cielo sereno con temperature comprese tra i 20°C e i 27°C. Il vento soffierà leggero da nord-est con velocità non superiori ai 4 km/h. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i 32°C intorno alle ore centrali, per poi diminuire leggermente nel tardo pomeriggio e sera. Durante queste ore, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola in formazione, mentre il vento soffierà da sud-ovest con intensità tra i 7 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 35-40%.

GIOVEDÌ, 20 Giugno 2024:

Anche per giovedì, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso per la maggior parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 38°C, con una leggera brezza che soffierà da nord-est al mattino, virando poi verso nord-ovest nel corso della giornata. Durante le ore più calde, ci aspettiamo un aumento dell’umidità relativa, che potrebbe raggiungere picchi del 25% al momento del picco termico. Il vento sarà generalmente debole, con punte di 18 km/h, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni meteorologiche.

VENERDÌ, 21 Giugno 2024:

Infine, venerdì si prevede un’ulteriore giornata all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno elevate, oscillando tra i 26°C e i 38°C. Il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da nord-ovest e nord-nord-ovest, e l’umidità si manterrà intorno al 30-35%. Nel complesso, le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili e favorevoli per svolgere qualsiasi attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano un clima caldo e asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso e venti leggeri. Si consiglia di adottare le opportune misure di protezione dal caldo e di idratarsi adeguatamente, soprattutto durante le ore più calde della giornata.