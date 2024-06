Meteo Torino, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo per Torino:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano condizioni variabili, con possibili precipitazioni e temperature gradevoli. Vediamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024:

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa con possibili schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai 22-30°C. Le precipitazioni sono attese nel pomeriggio, con possibili rovesci e temporali. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con intensità variabile tra 1 e 9 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 39% e il 82%.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024:

Giovedì ci aspetta una giornata nuvolosa con precipitazioni diffuse, soprattutto durante la mattina e il primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 26°C. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest con intensità compresa tra 1 e 9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, tra il 59% e l’89%.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024:

Venerdì le condizioni meteorologiche saranno instabili, con piogge e temporali diffusi per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 18-22°C. Il vento sarà variabile, con prevalenza da nord-nordest e intensità compresa tra 1 e 7 km/h. L’umidità sarà elevata, tra l’81% e il 91%.

In conclusione, i prossimi giorni a Torino saranno caratterizzati da instabilità atmosferica con precipitazioni diffuse e temperature gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche, specialmente in caso di attività all’aperto, e di essere preparati per affrontare eventuali precipitazioni.