Meteo Venezia, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo per Venezia

Il tempo a Venezia nei prossimi giorni sarà influenzato da diverse condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 19 Giugno 2024

La giornata di mercoledì si presenterà prevalentemente serena con temperature in lieve aumento. Durante le prime ore del mattino è previsto un cielo poco nuvoloso, mentre a partire dalle 10:00 il cielo sarà completamente sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27-28 °C, con un leggero aumento dell’umidità nel pomeriggio. Il vento soffierà con intensità tra i 5 e gli 11 km/h, proveniente principalmente da direzione est-sudest.

Giovedì, 20 Giugno 2024

Giovedì il cielo sarà prevalentemente coperto, con un’umidità più elevata rispetto alla giornata precedente. Le temperature massime si manterranno intorno ai 29-30 °C, con un leggero calo nel pomeriggio. Il vento sarà variabile, con intensità compresa tra 2 e 9 km/h, proveniente da diverse direzioni come est-sudest, ovest-nordovest e sud-sudest. Nel corso della giornata sono attese precipitazioni sparse, in particolare durante la mattina e la prima parte del pomeriggio.

Venerdì, 21 Giugno 2024

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime si manterranno intorno ai 29-30 °C, con una lieve diminuzione dell’umidità rispetto ai giorni precedenti. Il vento soffierà con intensità tra i 2 e i 10 km/h, proveniente da diverse direzioni come nord-nordest, est, est-sudest e ovest-sudovest. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

In conclusione, la città di Venezia si prepara ad affrontare una serie di giornate con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da temperature elevate e venti di moderata intensità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo in continuo aggiornamento e prepararsi di conseguenza per godere al meglio di queste giornate estive.