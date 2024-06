Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 19 a Venerdì 21 Giugno

Previsioni Meteo Verona prossimi giorni 19 Giugno, 20 Giugno, 21 Giugno:

Le previsioni meteo per Verona per i prossimi giorni indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C. Nel corso della mattinata il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a toccare i 31-33°C nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa con temperature in calo fino a 24-25°C. Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità tra i 3 e i 10 km/h. L’umidità sarà intorno al 35-78% per tutta la giornata.

Meteo per Giovedì, 20 Giugno 2024:

La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto per gran parte del tempo, con temperature che si manterranno intorno ai 23-30°C. Nel corso della notte e all’alba sono attese nubi sparse con temperature intorno ai 22°C. Durante la giornata il cielo resterà coperto, con temperature massime intorno ai 30°C. Il vento soffierà da ovest e sud-ovest con una velocità tra 1 e 14 km/h. L’umidità sarà intorno al 47-82% per tutta la giornata.

Meteo per Venerdì, 21 Giugno 2024:

Anche in questo caso il cielo si presenterà coperto per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 21 e i 31°C. Dalla mattina fino al pomeriggio sono previste nubi sparse con temperature massime intorno ai 31°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si schiarirà, con temperature in calo fino a 21-26°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità tra 2 e 29 km/h. L’umidità sarà intorno al 43-79% per tutta la giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Verona saranno caratterizzati da una varietà di condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e un’alternanza di cieli sereni, nuvolosità e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto.