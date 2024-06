Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Venerdì, 20 Giugno 2024:

Per la giornata di giovedì ad Ancona, ci aspettiamo un tempo prevalentemente sereno con temperature in aumento. Durante la mattina, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 29.8 °C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con temperature che si manterranno intorno ai 29.6 °C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 28.2 °C. Il vento soffierà da direzione Nord (N) e Nord-Est (NE) con una velocità variabile tra 7 e 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante la giornata.

Sabato, 21 Giugno 2024:

Venerdì ad Ancona, il tempo sarà prevalentemente coperto con temperature in aumento. La mattina inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 25.9 °C. Durante la giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature in costante aumento fino a toccare i 31.2 °C intorno alle 16:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà leggermente con temperature ancora elevate intorno ai 30.7 °C. Il vento soffierà da direzione Est (E) e Sud-Est (SE) con una velocità variabile tra 7 e 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 46% durante la giornata.

Domenica, 22 Giugno 2024:

Sabato ad Ancona, ci aspettiamo un cielo sereno con temperature in leggero calo. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 25.1 °C. Durante la giornata, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 28.7 °C intorno alle 12:00. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 27.7 °C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in calo fino a toccare i 24.4 °C. Il vento soffierà da direzione Nord (N) e Nord-Ovest (NW) con una velocità variabile tra 2 e 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45% durante la giornata.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare le attività del fine settimana ad Ancona tenendo conto delle variazioni delle condizioni atmosferiche.