Meteo BARI, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

PREVISIONI METEO BARI 20 Giugno 2024:

Per giovedì, il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature massime saranno in aumento, con punte attese intorno ai 33-34°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori accettabili, attestandosi attorno al 30-35%. Il vento soffierà da direzione nord-ovest con intensità moderata, tra i 10 e i 15 km/h.

PREVISIONI METEO BARI 21 Giugno 2024:

Venerdì si prevede un’altra giornata caratterizzata da cielo sereno nelle prime ore, tuttavia nel pomeriggio è attesa un’accentuazione della nuvolosità. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31-32°C, con un aumento dell’umidità che potrebbe raggiungere il 60%. Il vento sarà prevalentemente settentrionale con intensità tra i 10 e i 15 km/h, ma nel pomeriggio potrebbe ruotare verso est-sud-est.

PREVISIONI METEO BARI 22 Giugno 2024:

Sabato vedrà un cielo prevalentemente sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature massime si manterranno attorno ai 32-33°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-45%. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità tra i 15 e i 20 km/h.

In conclusione, il meteo per i prossimi giorni a Bari si preannuncia stabile, con temperature elevate e cielo generalmente sereno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’incremento della nuvolosità nel pomeriggio di venerdì e sabato. Assicurati di mantenerti adeguatamente idratato e di adottare le misure necessarie per proteggerti dal caldo, soprattutto nelle ore più calde della giornata.