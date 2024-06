Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Meteo Bologna prossimi giorni 20 Giugno, 21 Giugno, 22 Giugno: coperto con possibili precipitazioni e calo di temperatura

Le previsioni meteo per Bologna indicano una situazione di copertura nuvolosa nei prossimi giorni, con possibili precipitazioni e un calo delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Giovedì, 20 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 26 gradi. Durante la mattina e il pomeriggio, è prevista un’incremento della nuvolosità, con cielo coperto e possibili precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33 gradi, mentre l’umidità oscillerà tra il 31% e il 74%. Il vento soffierà con intensità variabile dai 2 ai 11 km/h, prevalentemente da direzione nord-nordovest.

Venerdì, 21 Giugno 2024

Anche venerdì il cielo si presenterà nuvoloso con possibili precipitazioni sparse. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31 gradi, con un lieve calo rispetto al giorno precedente. L’umidità sarà compresa tra il 54% e l’85%, mentre il vento soffierà con intensità variabile dai 1 ai 17 km/h, principalmente da direzione nord-ovest. Nel tardo pomeriggio è prevista la comparsa di nubi sparse e una possibile precipitazione nella serata.

Sabato, 22 Giugno 2024

La giornata di sabato si presenterà con nubi sparse e un calo delle temperature massime, che si attesteranno intorno ai 30 gradi. L’umidità sarà compresa tra il 35% e il 56%, con una lieve tendenza al aumento nel corso della giornata. Il vento soffierà con intensità variabile dai 1 ai 19 km/h, prevalentemente da direzione sud-sudovest. Nel corso della giornata è atteso un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni nella serata.

In conclusione, i prossimi giorni a Bologna saranno caratterizzati da cieli nuvolosi, possibili precipitazioni e un calo delle temperature massime. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo e prepararsi adeguatamente per fronteggiare le condizioni atmosferiche in evoluzione.