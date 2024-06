Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Meteo Cagliari prossimi giorni 20 Giugno, 21 Giugno, 22 Giugno: previsioni dettagliate

Il tempo a Cagliari nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Giovedì, 20 Giugno 2024

Durante la mattina e il pomeriggio ci aspettiamo un cielo coperto con un’umidità che varierà tra il 56% e il 74%. Le temperature saranno comprese tra i 25.2°C e i 31.3°C. Il vento soffierà da sud con una velocità media compresa tra 9 e 15 km/h. Nel tardo pomeriggio, le nuvole si diraderanno progressivamente, lasciando spazio a un cielo sereno con un’umidità del 74% e una temperatura di 25.7°C, mentre il vento soffierà da sudest a una velocità di 12 km/h.

Venerdì, 21 Giugno 2024

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo coperto con un’umidità che oscillerà tra il 93% e il 94%. Le temperature si manterranno tra i 19.4°C e i 31.4°C. Nel corso della mattina, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un cielo sereno con un’umidità che diminuirà fino al 38% e temperature intorno ai 30.4°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità crescente fino a 39 km/h.

Sabato, 22 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno con umidità compresa tra il 27% e il 53%. Le temperature oscilleranno tra i 20.7°C e i 31.1°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 22 e i 33 km/h. Nel corso della serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con un’umidità del 53% e una temperatura di 22°C, mentre il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 22 km/h.

In conclusione, il fine settimana si prospetta con condizioni meteo generalmente stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti repentini. Buon weekend a tutti!