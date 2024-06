Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Previsioni Meteo Catanzaro prossimi giorni 20 Giugno, 21 Giugno, 22 Giugno: Sereno e caldo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un clima stabile e caldo. Giovedì 20 Giugno, il cielo sarà sereno per l’intera giornata con temperature in aumento. L’umidità sarà moderata, e il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra 10 e 12 km/h.

Giovedì 20 Giugno

Durante la notte e le prime ore del mattino, le temperature saranno gradevoli, con un cielo completamente sereno. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo il picco massimo di 38.3°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e verso sera, le temperature si manterranno elevate, con una leggera diminuzione rispetto al picco massimo. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con intensità variabile tra 4 e 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 28-36% per gran parte della giornata.

Venerdì 21 Giugno

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo sereno durante la notte e la mattina. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, con un picco massimo di 36.4°C atteso intorno alle ore 10:00. Nel pomeriggio, nonostante un lieve aumento delle nubi, il tempo rimarrà principalmente sereno. Le temperature si manterranno elevate, con una diminuzione graduale nel corso della serata. Il vento sarà debole e soffierà da sud-sud-est con una velocità compresa tra 2 e 11 km/h. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 30-60% per la maggior parte della giornata.

Sabato 22 Giugno

Sabato si prevede una giornata prevalentemente serena, con temperature leggermente più miti rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, le temperature saranno gradevoli, con un cielo sereno. Nel corso della mattinata, si registrerà un graduale aumento delle temperature, con un picco massimo di 30.5°C atteso intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio e verso sera, le temperature diminuiranno gradualmente, mantenendosi comunque sopra i 25°C. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra 20 e 44 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58-83% per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo indicano una stabilità del tempo nei prossimi giorni a Catanzaro, con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, mantenendo l’idratazione e evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.