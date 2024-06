Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Giovedì 20 Giugno 2024

Per la giornata di giovedì a Firenze, si prevede un cielo coperto con leggere precipitazioni nel corso della mattinata e nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 34-37°C durante le ore più calde del giorno. Il vento sarà debole nelle prime ore, mentre nel tardo pomeriggio e in serata si intensificherà provenendo da nord-est con una velocità media di 13-17 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 34-39%.

Venerdì 21 Giugno 2024

Venerdì, il cielo sarà nuovamente coperto con precipitazioni leggere nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C, mentre durante la notte scenderanno fino a 20-25°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 10-17 km/h. L’umidità sarà in aumento rispetto al giorno precedente, raggiungendo il 50-65% durante le ore più fredde della notte.

Sabato 22 Giugno 2024

Il sabato a Firenze sarà caratterizzato da una diminuzione delle precipitazioni e dal prevalere di nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con punte massime intorno ai 26-27°C durante le ore più calde. Il vento soffierà da ovest con una velocità media compresa tra i 18 e i 21 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 46-54%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, nei prossimi giorni a Firenze si prevede un clima instabile, con cielo coperto e precipitazioni sparse. Le temperature si manterranno elevate, ma il vento proveniente da diverse direzioni contribuirà a garantire un certo livello di comfort. I cittadini sono invitati a tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti e a prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.