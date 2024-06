Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Giovedì, 20 Giugno 2024

Le previsioni meteo per giovedì indicano un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 23 gradi Celsius. Durante la mattina, il cielo si coprirà gradualmente, ma non sono previste precipitazioni. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 35 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 28 gradi Celsius. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-nordest con una velocità media di 3-7 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 24% e il 51% durante la giornata.

Venerdì, 21 Giugno 2024

Venerdì avremo una giornata caratterizzata da cielo coperto con temperature comprese tra i 23 e i 34 gradi Celsius. Al mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 24 gradi Celsius. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 34 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà dalle nubi e le temperature si manterranno intorno ai 26 gradi Celsius. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-nordovest con una velocità media compresa tra 1 e 7 km/h. L’umidità sarà intorno al 26-53%.

Sabato, 22 Giugno 2024

Il weekend inizierà con una giornata di sereno, con temperature che oscilleranno tra i 20 e i 31 gradi Celsius. Al mattino avremo cielo sereno con temperature intorno ai 24 gradi Celsius. Durante la giornata il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno i 31 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 22 gradi Celsius. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nordovest con una velocità media di 2-14 km/h. L’umidità sarà intorno al 17-60% durante la giornata.

Queste previsioni meteo ci suggeriscono di prepararci a giornate calde e soleggiate, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni, in quanto potrebbero verificarsi cambiamenti improvvisi. Ricordate di idratarvi adeguatamente e di proteggervi dai raggi solari, specialmente nelle ore più calde della giornata.