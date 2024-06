Meteo Messina, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni

Il meteo a Messina per i prossimi giorni prevede condizioni di stabilità atmosferica con cielo sereno e temperature in aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Giovedì 20 Giugno 2024

Durante la giornata di giovedì a Messina non sono previste precipitazioni e il cielo si manterrà sereno. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 31.8°C intorno alle 14:00, mentre l’umidità si attesterà intorno al 30%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 15-17 km/h.

Venerdì 21 Giugno 2024

Venerdì il cielo a Messina sarà prevalentemente sereno, con solo alcune deboli nubi nel pomeriggio. Le temperature saranno in lieve aumento, con valori massimi di 32.2°C intorno alle 12:00, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-35%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media compresa tra 11 e 19 km/h.

Sabato 22 Giugno 2024

Sabato il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature saranno stabili, con valori massimi intorno ai 26°C, e l’umidità aumenterà fino al 90% nelle ore serali. Il vento sarà debole, con una velocità media compresa tra 13 e 22 km/h proveniente da nord-nordest.

In conclusione, il clima a Messina nei prossimi giorni sarà caratterizzato da un’assenza di precipitazioni e da temperature in aumento, con cieli prevalentemente sereni e venti moderati. Si consiglia di prestare attenzione all’aumento dell’umidità nelle ore serali, soprattutto per le persone sensibili. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.