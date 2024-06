Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Previsioni meteo per Palermo:

Nei prossimi giorni, a Palermo, sono previste condizioni meteo variabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì 20 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature comprese tra i 24.1 e i 30.1 gradi Celsius. Verso mezzogiorno è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 32.7 gradi Celsius. Durante la giornata il vento soffierà prevalentemente da nord-est con velocità comprese tra 6 e 10 km/h. L’umidità sarà moderata al mattino, ma aumenterà leggermente nel pomeriggio.

Sabato 21 Giugno 2024:

Anche sabato il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento che si attesteranno tra i 22.9 e i 27 gradi Celsius. Nel corso della giornata, il vento sarà debole e soffierà da nord-est con velocità comprese tra 4 e 12 km/h. L’umidità sarà moderata al mattino e aumenterà leggermente nel pomeriggio.

Domenica 22 Giugno 2024:

La domenica il tempo subirà un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse e piogge deboli. Le temperature si manterranno tra i 21.8 e i 27.4 gradi Celsius. Il vento soffierà da nord-est con velocità variabile tra 4 e 13 km/h. L’umidità sarà più alta rispetto ai giorni precedenti.

Queste previsioni meteo sono soggette a variazioni, è consigliabile tenersi aggiornati sulle condizioni del tempo, specialmente nei giorni in cui sono previste precipitazioni. Ricordate di adattare le vostre attività in base alle previsioni meteo per godere al meglio di queste giornate a Palermo.