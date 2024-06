Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Previsioni Meteo Perugia Prossimi Giorni 20 Giugno, 21 Giugno, 22 Giugno: Tempo Variabile con Aumento delle Temperature

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un’andamento variabile con un aumento delle temperature. Analizziamo nel dettaglio il tempo previsto per ciascuna giornata.

Giovedì, 20 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 25°C. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà progressivamente dalle nuvole, portando a un cielo sereno e temperature in rapido aumento, con punte di 34-38°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà moderato da nord-est, con velocità comprese tra 6 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 15-20% nel pomeriggio, garantendo una sensazione di caldo intenso.

Venerdì, 21 Giugno 2024

Anche venerdì si prospetta una giornata con clima variabile. Il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si avrà un progressivo diradamento delle nuvole, con cielo poco nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 33-36°C. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità tra 7 e 16 km/h. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà leggermente, con un lieve calo delle temperature e un’umidità che si attesterà intorno al 18-25%.

Sabato, 22 Giugno 2024

Il weekend inizierà con un’ottima giornata di sole. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata e le temperature si manterranno intorno ai 26-28°C. Il vento soffierà da ovest con intensità compresa tra 10 e 16 km/h. L’umidità sarà relativamente bassa, attorno al 28-34%, garantendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature che porterà a una sensazione di caldo intenso, in particolare nelle ore centrali delle giornate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le opportune precauzioni per evitare i disagi legati al caldo.