Meteo Prato, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Giovedì, 20 Giugno 2024

Per la giornata di giovedì a Prato, ci attendiamo un cielo coperto con un leggero aumento della nuvolosità durante la notte. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 24.5°C e i 35.3°C. L’umidità resterà intorno al 50-60%, garantendo una sensazione di calore ma senza eccessiva oppressione. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità che varierà da 2 a 24 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma è consigliabile essere preparati per un cielo grigio per gran parte della giornata.

Venerdì, 21 Giugno 2024

Venerdì a Prato, il cielo sarà ancora coperto, ma con una tendenza a schiarirsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 19.9°C e i 31.3°C. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto al giorno precedente, con valori intorno al 50-80%. Il vento sarà variabile, con prevalenza da nord-est nelle prime ore del giorno, per poi spostarsi verso sud-ovest nel pomeriggio. Le precipitazioni non sono previste, ma è consigliabile tenersi aggiornati sulle condizioni del cielo, in quanto potrebbero verificarsi improvvisi cambiamenti.

Sabato, 22 Giugno 2024

Il weekend inizierà a Prato con un cielo parzialmente coperto, ma con una tendenza alla schiarita nel corso della giornata. Le temperature saranno piacevoli, oscillando tra i 18.9°C e i 25.9°C. L’umidità sarà ancora presente ma non eccessiva, con valori intorno al 50-90%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità che varierà da 2 a 21 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi sarà un ottimo momento per godersi attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile tenersi informati sulle condizioni meteorologiche locali per pianificare al meglio la giornata.

Queste previsioni meteo forniscono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche a Prato nei prossimi giorni, permettendo di pianificare al meglio le attività all’aperto e scegliere l’abbigliamento più adatto. Ricordate sempre di consultare fonti aggiornate per eventuali cambiamenti nelle previsioni e godetevi il bel tempo!