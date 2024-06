Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Giovedì, 20 Giugno 2024

Il tempo a Taranto giovedì sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 38°C intorno alle ore centrali. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, mentre il vento soffierà moderatamente dai settori settentrionali con velocità comprese tra i 10 e i 20 km/h.

Venerdì, 21 Giugno 2024

Anche per venerdì si prevede un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 33-34°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. L’umidità sarà contenuta, mentre il vento sarà debole o moderato proveniente prevalentemente dai settori meridionali.

Sabato, 22 Giugno 2024

La giornata di sabato vedrà un inizio con cielo sereno, ma nel corso della mattinata si potrebbero verificare delle nubi che porteranno ad un aumento dell’umidità. Le temperature massime si manterranno intorno ai 34-35°C, ma nel pomeriggio potrebbero verificarsi precipitazioni sparse. Il vento soffierà da direzione variabile con intensità compresa tra i 10 e i 15 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Taranto si preannuncia caldo e in parte variabile, con una possibile instabilità nel corso della giornata di sabato. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di essere preparati a improvvisi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.