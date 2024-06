Meteo Trento, previsioni da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno

Previsioni Meteo per Trento

Dalle previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento, sembra che il tempo si presenterà vario e mutevole. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Giovedì, 20 Giugno 2024

Per giovedì, ci aspettiamo una giornata principalmente coperta con nubi sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 29 gradi Celsius nel corso della giornata, con un picco atteso intorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà abbastanza costante, attorno al 60%, mentre la velocità del vento sarà leggera, con una direzione prevalente verso sud-est.

Venerdì, 21 Giugno 2024

Per venerdì, il tempo si presenterà instabile con la possibilità di temporali e piogge sparse. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 30 gradi Celsius. La giornata inizierà con una copertura nuvolosa che si trasformerà in temporali nel pomeriggio. La velocità del vento aumenterà fino a raggiungere i 10 km/h con direzione sud-ovest nel corso della giornata.

Sabato, 22 Giugno 2024

Per sabato, ci aspettiamo una giornata principalmente soleggiata con nubi sparse. Le temperature saranno piacevoli, oscillando tra i 18 e i 28 gradi Celsius. La giornata inizierà con una leggera copertura nuvolosa che si dissiperà durante la mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno nel pomeriggio. La direzione del vento sarà prevalentemente verso sud-ovest con una velocità che raggiungerà i 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento mostrano un mix di condizioni atmosferiche, con una variazione delle temperature e la possibilità di precipitazioni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteo.