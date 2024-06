Strage di pellegrini alla Mecca: oltre 550 morti per il caldo estremo

Oltre 500 vittime durante pellegrinaggio musulmano

Il caldo estremo continua a causare vittime durante il pellegrinaggio musulmano alla Mecca, noto come Hajj. Nelle ultime ore, l’Egitto ha comunicato 323 vittime, mentre la Giordania ha riportato 60 decessi. Complessivamente, il numero di decessi segnalati quest’anno dai vari paesi ha raggiunto quota 577, in netto aumento rispetto ai 240 registrati l’anno scorso.

L’Hajj è un evento annuale di fondamentale importanza per i fedeli musulmani, che si recano alla Mecca, in Arabia Saudita, per adempiere a uno dei cinque pilastri dell’Islam. Tuttavia, l’estrema calura estiva ha trasformato questo pellegrinaggio in un incubo per molti. Secondo l’agenzia di stampa francese AFP, che ha raccolto dati ufficiali da diversi paesi e testimonianze di due diplomatici arabi, il bilancio attuale ufficiale delle vittime è di almeno 550 persone.

Caldo letale

“Tutti sono morti a causa del caldo, tranne un pellegrino che è deceduto dopo essere stato ferito nella folla,” ha riferito uno dei diplomatici. La cifra totale dei morti proviene dall’obitorio di un ospedale situato nel quartiere Al-Muaisem della Mecca. Ogni anno, centinaia di persone muoiono durante l’Hajj a causa delle condizioni estreme, ma quest’anno la situazione è particolarmente grave. Le temperature eccezionalmente elevate, che hanno raggiunto i 51,8 gradi Celsius secondo il servizio meteorologico saudita, hanno esacerbato il problema. Questo valore rappresenta un record assoluto per la località della Mecca da quando si compiono le registrazioni.

Numerosi dispersi

Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo, poiché molti paesi hanno denunciato la scomparsa di alcuni connazionali. La calca e le alte temperature rendono difficili le operazioni di ricerca e soccorso, aumentando l’incertezza e l’angoscia tra le famiglie dei pellegrini.

Un appello alla sicurezza

L’aumento del numero di vittime rispetto agli anni precedenti solleva gravi preoccupazioni sulla gestione della sicurezza durante l’Hajj. Mentre le autorità saudite hanno adottato alcune misure per migliorare le infrastrutture e la sicurezza, l’estrema calura rappresenta una sfida difficile da mitigare.