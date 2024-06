Forte boato avvertito in Toscana: paura all’Isola d’Elba, aggiornamenti LIVE

Un forte boato e tremori sono stati avvertiti attorno alle 16:40 in Toscana, in particolare nell’area costiera e primo entroterra fra le province di Livorno, Grosseto, Lucca e soprattutto nella zona dell’Isola d’Elba.

Siamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte dell’INGV. Potrebbe essersi trattato di una scossa di terremoto avvenuta a bassa profondità (ad ora non risultano però eventi sismici) o anche di un boom sonico, provocato da aerei militari a bassa quota.

Aggiornamento ore 17:20 – Non risultano scosse di terremoto nell’area dell’Isola d’Elba o in Toscana dopo le ore 16 secondo le rilevazioni dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non dovrebbe essersi trattato nemmeno di aerei militari data l’assenza di segnalazioni di velivoli a bassa quota.

Potrebbe trattarsi dei boati apparentemente inspiegabili che da anni si verificano occasionalmente nell’area, su cui è in corso uno studio attraverso un accordo fra i Comuni Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze e con la Fondazione Parsec-Parco delle Scienze e della Cultura per il monitoraggio sismo-acustico dell’Isola d’Elba.

L’evento necessita comunque di approfondimento.