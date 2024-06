Meteo Ancona, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì, 21 Giugno 2024

Per venerdì, 21 Giugno 2024, il meteo ad Ancona prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e una temperatura intorno ai 24.5°C alle prime ore del mattino. Successivamente, nel corso della mattinata, il cielo si coprirà progressivamente fino a diventare completamente coperto intorno alle 12:00 con 29.6°C di temperatura e 60% di umidità. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 30°C e una leggera diminuzione dell’umidità al 57%. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una temperatura che si abbasserà gradualmente fino a 25.2°C e un’umidità del 78%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest con una velocità media di 10 km/h.

Sabato, 22 Giugno 2024

Per sabato, 22 Giugno 2024, il meteo ad Ancona sarà caratterizzato da una giornata di sole e sereno. La mattinata inizierà con temperature intorno ai 25°C e un cielo sereno, seguito da un leggero aumento delle temperature fino a 26.2°C verso mezzogiorno, mantenendo comunque condizioni di sereno. Nel pomeriggio, il clima sarà simile con temperature intorno ai 26°C e un’umidità intorno al 65%. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera diminuzione delle temperature fino a 23.6°C e un’umidità del 61%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Ovest con una velocità media intorno ai 6-18 km/h.

Domenica, 23 Giugno 2024

Per domenica, 23 Giugno 2024, il meteo ad Ancona prevede una giornata con cielo in prevalenza coperto. La mattinata inizierà con una temperatura di circa 23.6°C e un’umidità del 53%, con cielo sereno. Durante la giornata, il cielo si coprirà progressivamente, mantenendo temperature intorno ai 24°C e un’umidità che oscillerà tra il 63% e il 75%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord con una velocità media variabile tra i 7 e i 18 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con un venerdì caratterizzato da cielo coperto, seguito da un sabato e domenica prevalentemente soleggiati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto e l’abbigliamento da indossare. Restate sempre informati sulle condizioni meteo locali per godere al meglio delle vostre giornate a Ancona.