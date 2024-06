Meteo CAGLIARI, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì, 21 Giugno 2024

Il tempo previsto per venerdì a Cagliari sarà caratterizzato da condizioni stabili. Durante la notte si presenterà coperto con temperature intorno ai 19°C e un’umidità del 97%. Durante le prime ore del mattino, il cielo si libererà da ogni nuvola, favorendo l’arrivo di sereno e temperature in aumento fino a toccare i 30.6°C intorno alle 9:00. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con leggere brezze provenienti da ovest-nordovest, e le temperature massime raggiungeranno i 34.7°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature attorno ai 30-32°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si manterrà sereno con temperature in calo fino a 22.1°C intorno alle 23:00.

Sabato, 22 Giugno 2024

Per sabato le previsioni indicano un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature in leggero calo rispetto al giorno precedente. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 21-22°C e un’umidità del 76-84%. Durante la mattina, il meteo si manterrà stabile con cielo sereno, temperature in aumento fino a 28.9°C intorno alle 10:00 e un’umidità che si attesterà intorno al 38-44%. Nel corso della giornata, cielo sereno e temperature massime intorno ai 31.1°C intorno alle 13:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 27-28%. Nel tardo pomeriggio e la sera, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno, temperature in calo fino a 22-23°C e un’umidità che oscillrà tra il 43% e il 53%.

Domenica, 23 Giugno 2024

Le previsioni meteo per domenica indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse e copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 18-22°C e un’umidità compresa tra il 52% e il 77%. Durante la mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con temperature in aumento fino a toccare i 26.8°C intorno alle 11:00 e un’umidità del 42-60%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà coperto con temperature massime intorno ai 26.8-27.2°C e un’umidità del 42-60%. Nel tardo pomeriggio e la sera, le condizioni atmosferiche si manterranno stabili, con nubi sparse e poco nuvoloso, temperature in calo fino a 18-21.7°C e un’umidità che si attesterà intorno al 60-77%.