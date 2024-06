Meteo Catanzaro, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì 21 Giugno 2024

Il tempo a Catanzaro per venerdì 21 giugno si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate durante la mattina e il primo pomeriggio, con punte di 36.5°C intorno alle 11:00. Nel tardo pomeriggio e sera si avrà un graduale calo delle temperature, con valori intorno ai 28-29°C. Il vento soffierà con intensità variabile dai quadranti sud-est e sud-ovest, con velocità comprese tra i 2 e i 14 km/h. L’umidità relativa si manterrà sotto il 50% per gran parte della giornata, garantendo un clima asciutto e piacevole.

Sabato 22 Giugno 2024

Anche per sabato 22 giugno il meteo a Catanzaro si prevede stabile, con cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29.9°C durante la mattina e inizieranno a diminuire gradualmente nel corso della giornata, fino a raggiungere i 23.4°C durante la notte. Il vento soffierà con moderata intensità dai quadranti nord-ovest, con punte di 46 km/h. L’umidità resterà sotto il 70% per gran parte della giornata, garantendo un clima asciutto e ventilato.

Domenica 23 Giugno 2024

La giornata di domenica 23 giugno vedrà un lieve cambiamento delle condizioni atmosferiche. Dopo una mattinata inizialmente serena, si prevede un aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28.6°C intorno a mezzogiorno, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà dai quadranti ovest con una velocità compresa tra i 35 e i 42 km/h. L’umidità relativa si manterrà sotto il 70% per gran parte della giornata, garantendo un clima ancora asciutto nonostante l’incremento della nuvolosità.

In conclusione, il fine settimana a Catanzaro si prevede all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e all’idratazione, date le alte temperature previste soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Il vento, seppur moderato, potrà offrire un piacevole sollievo durante le ore più calde della giornata. Buon weekend a tutti!