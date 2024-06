Meteo Firenze, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì, 21 Giugno 2024

Per la giornata di Venerdì a Firenze, si prevede un inizio con cielo coperto e umidità alta intorno all’80-90%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-23 gradi, con un vento leggero che soffierà da est-sudest. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con un graduale calo dell’umidità e un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 30 gradi verso le 10-11. Il vento si orienterà verso ovest-nordovest, mantenendosi intorno ai 10-15 km/h. Nel pomeriggio le temperature si manterranno sui 30 gradi con un cielo parzialmente nuvoloso e venti provenienti da ovest. In serata, il cielo si schiarirà con temperature attorno ai 22-20 gradi e vento da sud-ovest.

Sabato, 22 Giugno 2024

Per Sabato, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature si manterranno intorno ai 26-18 gradi, con umidità che varierà tra il 80% e il 50%. Il vento soffierà da sud-est nelle prime ore del mattino, per poi virare a ovest-sudovest fino a raggiungere una velocità di 15 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 25 gradi e venti da ovest. In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente con temperature intorno ai 20 gradi e venti deboli da sud-est.

Domenica, 23 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un aumento delle nuvole e da precipitazioni nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 26-18 gradi, con un’umidità che varierà tra il 90% e il 50%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità intorno ai 8 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà coperto con piogge moderate, temperature intorno ai 25-20 gradi e venti da nord-est. In serata, le precipitazioni diminuiranno e il cielo si schiarirà con temperature attorno ai 20 gradi e venti deboli da est.