Meteo Genova, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì, 21 Giugno 2024:

Le previsioni meteo per Genova prevedono copertura delle nuvole e un’umidità variabile nel corso della giornata. La temperatura inizierà a 25.4°C a mezzanotte, con un’umidità del 69%. Durante la mattina, ci saranno nubi sparse e la temperatura aumenterà fino a 28.1°C intorno alle 9:00 con un’umidità del 57%. Nel pomeriggio, è prevista la presenza di nuvole sparse con una temperatura massima di 30.5°C intorno alle 12:00 e un’umidità del 46%. Le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare nel tardo pomeriggio con temperature intorno ai 23.4°C e un’umidità del 65%. Durante la serata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che scenderanno fino a 21.3°C e un’umidità del 77%.

Sabato, 22 Giugno 2024:

La situazione meteorologica per Sabato prevede nubi sparse al mattino con temperature intorno ai 20.9°C e un’umidità del 79%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà coperto con temperature che saliranno fino a 23.4°C intorno alle 10:00 e un’umidità del 66%. Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno molto: ci saranno nuvole sparse con temperature intorno ai 23.3°C e un’umidità del 68%. Nel tardo pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 22.4°C e un’umidità del 71%. Durante la serata, sono previste precipitazioni con temperature intorno ai 20.1°C e un’umidità dell’80%.

Domenica, 23 Giugno 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni. La temperatura inizierà intorno ai 20.6°C a mezzanotte, con un’umidità del 78%. Durante la mattinata, è prevista la presenza di nuvole sparse con temperature intorno ai 19.4°C e un’umidità del 66%. Nel corso della giornata, le precipitazioni aumenteranno, con temperature intorno ai 23.6°C e un’umidità del 61%. Durante la serata, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili con temperature che si manterranno intorno ai 21.6°C e un’umidità del 75%.

Le previsioni meteo per Genova per il prossimo fine settimana indicano un’instabilità atmosferica con precipitazioni e un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per organizzare al meglio le attività all’aperto.