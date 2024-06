Meteo Milano, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Previsioni Meteo Milano:

Le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni promettono un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni e variazioni di temperatura in arrivo.

Venerdì, 21 Giugno 2024:

Durante la notte, si prevede un cielo coperto con piogge intermittenti e temperature comprese tra 22.9°C e 19.5°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’86% e il 94%. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente dai settori NE, N e NW.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili con piogge e temperature comprese tra 22.7°C e 24.9°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo principalmente da direzione NW.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la città con temperature comprese tra 22.9°C e 25.3°C. Il vento perderà progressivamente intensità provenendo principalmente da direzione NW e SW.

Durante la sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature comprese tra 19.5°C e 23.9°C. Il vento soffierà principalmente da direzione SW.

Sabato, 22 Giugno 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature comprese tra 18.7°C e 16.6°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra l’80% e l’89%. Il vento soffierà moderatamente provenendo principalmente da direzione W.

Durante la mattina, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature comprese tra 16.6°C e 23.9°C. Il vento soffierà da direzione W-SW.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con temperature comprese tra 24.9°C e 26.6°C. Il vento soffierà moderatamente da direzione SW.

Durante la sera, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo delle piogge e temperature comprese tra 18.7°C e 18.7°C. Il vento soffierà principalmente da direzione NW.

Domenica, 23 Giugno 2024:

Durante la notte, si prevedono temporali con temperature comprese tra 18.2°C e 19.2°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra l’88% e il 90%. Il vento soffierà principalmente da direzione NW.

Durante la mattina, le piogge continueranno a interessare la città con temperature comprese tra 17.5°C e 22.6°C. Il vento soffierà moderatamente da direzione N-NE.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature comprese tra 22.8°C e 23.3°C. Il vento soffierà moderatamente da direzione W.

Durante la sera, le condizioni meteo rimarranno instabili con piogge e temperature comprese tra 19.2°C e 21.5°C. Il vento soffierà principalmente da direzione W.

Queste previsioni meteo dettagliate offrono un’importante panoramica delle condizioni atmosferiche che Milano si troverà ad affrontare nei prossimi giorni, fornendo informazioni essenziali per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattare le proprie abitudini in base alle variazioni climatiche in arrivo.