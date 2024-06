Meteo Padova, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì, 21 Giugno 2024

La giornata di Venerdì a Padova si prospetta variabile, con nubi sparse al mattino e un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Dal pomeriggio in poi, si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge attese verso sera. Le temperature si manterranno intorno ai 30 gradi durante il giorno, con un leggero calo in serata. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno all’80-90%. Il vento soffierà in prevalenza da est-sud-est con una velocità compresa tra i 10 e i 15 km/h.

Sabato, 22 Giugno 2024

Il Sabato a Padova sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature piacevoli. Le prime ore del mattino saranno fresche, con temperature intorno ai 20 gradi, ma con il passare delle ore si avrà un graduale aumento fino a toccare i 28 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 50-60%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h. Nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni, con piogge che potrebbero diventare più intense in serata. Le temperature tenderanno a calare, attestandosi intorno ai 20 gradi.

Domenica, 23 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteo a Padova. Le precipitazioni saranno più frequenti, con piogge attese per gran parte della giornata e possibili temporali nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi, con un’umidità che si attesterà intorno all’85-90%. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità intorno ai 10-15 km/h. Nel corso della giornata, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense o temporali.