Meteo Taranto, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì, 21 Giugno 2024

Per Venerdì a Taranto il tempo sarà prevalentemente sereno durante tutta la giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 30°C nelle prime ore del giorno, per poi raggiungere il picco massimo di 33.7°C nel primo pomeriggio, per poi scendere gradualmente fino a 25.4°C nelle prime ore del mattino successivo. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 35% e l’83%. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media compresa tra i 3 e i 12 km/h.

Sabato, 22 Giugno 2024

Anche per Sabato le previsioni indicano un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno leggermente più basse rispetto al giorno precedente, con valori che si manterranno tra i 23.1°C e i 34.3°C. L’umidità sarà compresa tra il 40% e l’87%. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione che varierà da sud-est a ovest, con velocità tra 0 e 12 km/h.

Domenica, 23 Giugno 2024

Anche Domenica il tempo a Taranto si manterrà prevalentemente sereno, con un’aumento delle nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 23.8°C e i 31.2°C. L’umidità sarà moderata, passando dal 28% al 60%. Il vento soffierà da ovest a sud-est, con una velocità compresa tra 3 e 15 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Taranto si prospetta all’insegna della stabilità atmosferica, con temperature elevate e un’umidità moderata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, mantenendo un adeguato livello di idratazione e protezione solare, specialmente nelle ore centrali della giornata.