Meteo Trieste, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì, 21 Giugno 2024

Il tempo a Trieste per venerdì sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni meteorologiche. Durante le prime ore del mattino avremo cieli coperti con temperatura intorno ai 23°C e umidità del 76%. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà leggermente, con temperature in aumento fino a 28°C e umidità attorno al 64%. Nel pomeriggio avremo cieli nuvolosi e coperti, con temperature massime che raggiungeranno i 34°C e umidità al 38%. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 25-27°C e umidità attorno al 65%. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità media compresa tra 1 e 17 km/h.

Sabato, 22 Giugno 2024

Sabato a Trieste prevede un inizio di giornata con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 24°C e umidità del 68%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà sereno, con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 26°C e umidità intorno al 58-70%. Nel pomeriggio e in serata il cielo si manterrà sereno con temperature stabili intorno ai 25-26°C e umidità attorno al 67-73%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da sud-sudovest con una velocità media intorno ai 10-15 km/h.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica a Trieste vedrà un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte avremo cieli coperti con temperatura intorno ai 21°C e umidità dell’80%. Nelle prime ore del mattino sono previste precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 20-22°C e umidità intorno al 66-89%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio le precipitazioni continueranno, con temperature che oscilleranno tra i 22 e i 23°C e umidità intorno al 62-71%. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previsti temporali e piogge, con temperature stabili intorno ai 24°C e umidità tra il 44-53%. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media compresa tra 30 e 37 km/h.