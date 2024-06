Meteo Verona, previsioni da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno

Venerdì, 21 Giugno 2024

Il tempo a Verona venerdì sarà caratterizzato da copertura nuvolosa per gran parte della giornata. La mattina inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 24°C. Nel corso della giornata, le nuvole rimarranno predominanti, con un picco di 30.7°C intorno alle ore 13:00. Nel tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà ancora presente con temperature che tenderanno a diminuire, raggiungendo i 25.4°C intorno alle 19:00, momento in cui è prevista la comparsa di piogge. Il vento sarà moderato, con velocità variabili tra i 1 e i 15 km/h, prevedibilmente da direzione sud-est. L’umidità sarà intorno all’80% durante la giornata.

Sabato, 22 Giugno 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da sereno al mattino con temperature intorno ai 20°C. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà gradualmente, con un aumento delle nuvole sparse e una diminuzione delle temperature fino a 18°C intorno alle 5:00. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente, portando a una copertura nuvolosa più consistente e precipitazioni intorno alle 19:00. Il vento soffierà da ovest con intensità tra 5 e 9 km/h, mentre l’umidità aumenterà gradualmente fino al 90% durante la serata.

Domenica, 23 Giugno 2024

La giornata di domenica sarà contrassegnata da nuvolosità persistente e precipitazioni. La temperatura si manterrà intorno ai 18-19°C per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante e le precipitazioni si verificheranno in diverse fasi, con picchi intorno alle 00:00, 02:00, 05:00, e con precipitazioni più intense intorno alle 19:00. Il vento sarà moderato, con direzione variabile tra sud e ovest, mentre l’umidità sarà elevata, intorno all’85-90% durante la giornata.

Queste previsioni meteo per Verona indicano un fine settimana variabile con la possibilità di piogge e temperature in calo. È consigliabile prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli e instabili.