Vasta nube di pulviscolo sahariano sull’Italia: allarme inquinamento, “evitare esposizione”

In queste ore, un potente anticiclone africano sta investendo l’intera penisola italiana, portando con sé un notevole afflusso di sabbia o più esattamente pulviscolo sahariano, proveniente dalle terre del Nord Africa. Questo fenomeno è chiaramente visibile nei cieli, che appaiono biancastri e offuscati.

L’arrivo della sabbia sahariana non solo altera il panorama, privandoci dei nostri bei cieli azzurri, ma comporta anche un peggioramento della qualità dell’aria, aumentando i rischi per la salute, soprattutto per i soggetti più vulnerabili. La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) ha lanciato un monito, avvertendo la popolazione degli effetti potenzialmente dannosi di questo fenomeno. Ecco il comunicato:

“Un mix di caldo record e polvere sahariana interesserà da oggi a venerdì diverse aree dell’Italia, con effetti sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini“: lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) che invita alla massima attenzione sul fronte sanitario. “In diverse città d’Italia il cielo ha già assunto un colore lattiginoso fino a diventare giallo-rossastro in alcune aree, e ciò come conseguenza dell’arrivo della polvere del Sahara in atmosfera – spiega il presidente Alessandro Miani – Polveri che andranno ad aggiungersi al Pm2.5 e Pm10 già presenti nell’aria, peggiorandone la qualità anche in assenza di precipitazioni. I soggetti più a rischio sono bambini, anziani, cardiopatici e chi soffre di malattie respiratorie, a partire dall’asma: le polveri infatti possono avere anche metalli pesanti al loro interno e unirsi alle sostanze inquinanti già presenti nell’aria, e finiscono per essere inalate dall’uomo. Per questo è consigliabile evitare il più possibile l’esposizione alle polveri desertiche, specie per i soggetti che già soffrono di malattie o disturbi respiratori. Particolarmente a rischio i bambini, sia perché loro sistemi respiratori e immunitari sono ancora in via di sviluppo, sia perché tendono a passare più tempo all’aperto rispetto agli adulti. Uno studio del 2015 ha evidenziato ad esempio che i bambini esposti alle polveri sahariane presentano un rischio maggiore del 20% di sviluppare infezioni respiratorie rispetto a quelli non esposti”.

“Al fenomeno delle polveri si aggiunge poi il caldo record che da oggi a venerdì colpirà varie zone della penisola, con temperature superiori anche di 12 gradi rispetto alla media che possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti,” spiega SIMA

“Le ondate di calore e di polvere sahariana non sono certo fenomeni nuovi in Italia, ma preoccupa il forte aumento della loro frequenza e della loro intensità, un effetto diretto del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici che va monitorato con attenzione, perché impatta in modo diretto sull’ambiente e sulla salute pubblica,” conclude Miani.

Approfondimento: diversi studi spiegano che nella polvere sahariana sono presenti minerali contenenti ferro, come ematite, magnetite, e maghemite, che hanno proprietà magnetiche. Le polveri sahariane possono contenere anche particelle di magnetite di origine antropica e altre particelle di inquinamento che si mescolano durante il viaggio verso nord. Tuttavia, i metalli derivati dall’inquinamento industriale o dal traffico sono solitamente presenti in quantità molto inferiori rispetto alle particelle di polvere contenenti metalli di origine naturale, ha spiegato a Reuters Barbara Maher, direttrice Centro per il magnetismo ambientale e il paleomagnetismo (Cemp) dell’Università di Lancaster, in Inghilterra.

La Società Italiana di Medicina Ambientale diffonde inoltre una guida con i consigli pratici per difendersi dal caldo: