Allerta caldo: Sabato 22 la situazione migliora, bollino rosso in sole due città del Sud

L’ondata di calore che sta interessando l’Italia, portata dall’anticiclone africano, inizierà a dare tregua al centro-nord a partire da domani. Tuttavia, al sud le temperature elevate e le condizioni di afa continueranno a caratterizzare diverse località, con un miglioramento atteso solo a partire da domenica.

Il Ministero della Salute ha emesso il consueto bollettino sull’ondata di calore, segnalando un bollino rosso per domani in due città. Ricordiamo che il livello massimo di allerta caldo, corrispondente al bollino rosso, indica condizioni di rischio per tutta la popolazione, con possibili effetti negativi sulla salute non solo per i sottogruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche, ma anche per persone sane e attive.

Ecco le due città da bollino rosso per Sabato 22 giugno 2024:

Bari

Campobasso

Sempre per sabato 22, è stata invece prevista un’allerta di livello 1, di colore giallo, per le seguenti città:

Ancona

Catania

Frosinone

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Viterbo

Non ci sono città con bollino arancione per questa data.

Le autorità sanitarie raccomandano di prestare particolare attenzione alle precauzioni per evitare colpi di calore, mantenendo un’adeguata idratazione, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e cercando di soggiornare in ambienti freschi e ventilati. In particolare, è importante monitorare lo stato di salute delle persone più vulnerabili, come gli anziani e i bambini piccoli, che sono maggiormente a rischio di subire gli effetti negativi delle alte temperature.

In sintesi, mentre il centro-nord potrà godere di un parziale sollievo dal caldo già a partire da domani, al sud sarà necessario attendere fino a domenica per vedere un miglioramento delle condizioni climatiche.