Alluvione lampo sulle Alpi: fiumi di fango a La Berarde e Vallouise, in Francia

Nella mattinata di oggi Venerdì 21 giugno, un’alluvione lampo ha colpito le Alpi francesi, causando gravi danni nelle località di La Bérarde e Vallouise. L’evento è stato causato da piogge abbondanti e dalla fusione della neve e dei ghiacciai in quota, che hanno portato a fiumi di acqua e fango che si sono riversati giù dai pendii verso i centri abitati.

Come si può vedere nei video allegati, le inondazioni hanno causato allagamenti, danneggiato strade, trascinando via anche automobili. I residenti e le autorità locali sono stati colti di sorpresa dalla furia delle acque, che ha provocato danni anche ad alcuni edifici e infrastrutture. Fortunatamente, al momento non si registrano vittime, ma la situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Le intense precipitazioni non hanno risparmiato nemmeno i versanti italiani delle Alpi, colpendo in particolare la Valle d’Aosta e il Piemonte occidentale e settentrionale. In queste regioni, i corsi d’acqua sono in crescita e si registrano locali allagamenti e smottamenti. Tuttavia, al momento, non sono stati segnalati danni di rilievo.