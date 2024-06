Maltempo: alluvione a Zermatt, nel Canton Vallese. Le terribili immagini.

Una pesante ondata di maltempo con violenti temporali sta colpendo la fascia alpina in Italia ma anche in Francia e Svizzera. Dalla mattina, nubifragi si sono abbattuti a più riprese nell’area del Canton Vallese, in Svizzera, causando ingenti danni e disagi.

Le zone maggiormente colpite includono le località di Zermatt, Evolène e la Val d’Anniviers. In queste aree, si sono verificate inondazioni, colate detritiche e smottamenti, causando una situazione di forte emergenza.

Nel pomeriggio, la situazione è ulteriormente peggiorata a Zermatt, città situata in prossimità del confine con la Valle d’Aosta e il Piemonte. A seguito delle piogge torrenziali e del rapido scioglimento della neve in quota, il fiume Vispa è straripato. Acqua, fano e detriti hanno invaso con violenza diverse strade e alcune abitazioni, trascinando via automobili e oggetti vari. Non si registrano feriti, ma la paura tra la popolazione è stata notevole e i danni materiali sono significativi. Almeno 230 le persone sfollate.

A causa dell’entità delle inondazioni, Zermatt è praticamente isolata dal resto del paese. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli abitanti. I soccorritori sono impegnati nella rimozione dei detriti e nella gestione delle emergenze, mentre i residenti cercano di fare fronte ai danni subiti.