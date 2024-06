Meteo Ancona, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il sabato ad Ancona si prevede un cielo generalmente sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C durante il giorno, con un calo leggero durante la sera. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 48% e il 74%. Il vento soffierà con intensità moderata dai quadranti nord-ovest e nord-est. Non sono previste precipitazioni significative per l’intera giornata. Un aumento delle coperture nuvolose è atteso verso sera con una leggera diminuzione delle temperature.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica ad Ancona sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 22-24°C durante il giorno, con un’umidità che oscillerà tra il 44% e il 77%. Il vento soffierà dai quadranti ovest e nord-ovest con intensità variabile tra moderata e forte. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia o nubi sparse, con picchi di umidità durante la mattina e il primo pomeriggio. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente verso sera, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì ad Ancona si prevede una giornata nuvolosa con possibilità di piogge intermittenti. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 23°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. Il vento soffierà dai quadranti nord-ovest e nord con intensità moderata. È prevista la presenza di nubi sparse per gran parte della giornata, con precipitazioni sotto forma di pioggia durante la mattina e il pomeriggio. L’umidità raggiungerà il suo massimo verso sera, mentre le temperature tenderanno a diminuire leggermente. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense.