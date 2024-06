Meteo Aosta, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il tempo a Aosta per Sabato sarà caratterizzato da una giornata variabile con un inizio di giornata sereno con temperatura intorno ai 14°C e un’umidità del 69%. Verso le prime ore del mattino è previsto un leggero aumento delle nuvole con temperature in aumento fino ad arrivare a 22.6°C alle ore 09:00 con copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con velocità del vento di 31 km/h proveniente da SW. Nel tardo pomeriggio e in serata le condizioni meteorologiche si manterranno nuvolose con temperature variabili e vento proveniente da diverse direzioni comprese tra W e NW.

Le temperature si manterranno tra i 13.8°C e i 25.7°C con un’umidità variabile tra il 33% e il 78%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 6 km/h e 11 km/h proveniente principalmente da direzione W-SW.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica il tempo sarà prevalentemente coperto con possibili precipitazioni. La giornata inizierà con una copertura nuvolosa e temperature intorno ai 13.4°C con umidità del 69%. Verso le ore 14:00 è prevista una fase di pioggia con vento proveniente da direzione E-SE. Durante il pomeriggio e la sera, il cielo si manterrà coperto con temperature variabili intorno ai 15.8°C e il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 km/h e 6 km/h proveniente da diverse direzioni comprese tra NW e W-NW.

Le temperature oscilleranno tra i 12.5°C e i 22.7°C con un’umidità compresa tra il 48% e l’81%. Il vento sarà prevalentemente leggero, con una velocità media compresa tra 1 km/h e 11 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente stabili con un inizio di giornata poco nuvoloso e temperature intorno ai 15.6°C. Durante la giornata è prevista una copertura nuvolosa con temperature variabili intorno ai 25.5°C e il vento soffierà con una velocità compresa tra 0 km/h e 7 km/h proveniente da direzione NE. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con vento prevalente da direzione E-SE.

Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 25.5°C con un’umidità compresa tra il 45% e il 78%. Il vento sarà leggero, con una velocità media compresa tra 0 km/h e 7 km/h.