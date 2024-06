Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il tempo a Campobasso sabato sarà caratterizzato da cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con punte di 34°C attese intorno a mezzogiorno. Il vento soffierà con intensità variabile, con velocità comprese tra i 3 e i 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 20-25% per la maggior parte della giornata.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica a Campobasso il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma nel corso della mattinata si prevede un aumento della nuvolosità. Le temperature massime si attesteranno sui 25-26°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 75% nel tardo pomeriggio. Verso le 15:00 sono previste precipitazioni, con una intensificazione del vento che soffierà da nord a una velocità di 9 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì il cielo si presenterà nuvoloso con la possibilità di piogge nel corso della giornata. Le temperature caleranno leggermente rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi intorno ai 25°C. L’umidità sarà significativamente più alta, oscillando tra il 50% e il 95%. Il vento sarà prevalentemente debole, con picchi di 7 km/h in caso di precipitazioni.

In conclusione, il weekend a Campobasso sarà caratterizzato da un inizio soleggiato per poi evolvere verso condizioni meteorologiche più instabili. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.