Meteo Catania, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il tempo a Catania nel corso della giornata di Sabato sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature in aumento. La mattina avremo un cielo completamente sereno con temperature comprese tra i 26.4°C e i 29.5°C. Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 32.2°C. Durante la sera e la notte il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 24.4°C. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 0 e 18 km/h proveniente da direzioni variabili come NW, NE, E e W. L’umidità si manterrà tra il 50% e il 71%.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica sarà una giornata prevalentemente serena a Catania, con un aumento delle nuvole nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 23.1°C e i 30°C. Durante la mattina avremo un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 27.6°C. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con temperature che raggiungeranno i 30°C. Durante la sera e la notte il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra i 23.1°C e i 24.6°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 19 km/h proveniente da direzioni variabili come NW, NE, E e W. L’umidità si manterrà tra il 37% e l’84%.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì a Catania sarà una giornata con cieli prevalentemente sereni, salvo un aumento delle nuvole durante la sera. Le temperature oscilleranno tra i 22.4°C e i 27.6°C. Durante la mattina avremo un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 27.6°C. Nel pomeriggio e in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 26.8°C. Durante la notte il cielo si coprirà leggermente, con temperature comprese tra i 23.6°C e i 25.6°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 18 km/h proveniente da direzioni variabili come NW, NE, E e W. L’umidità si manterrà tra il 44% e l’88%.

In conclusione, il fine settimana a Catania sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con temperature in aumento e un leggero aumento delle nuvole durante la giornata di Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni del vento e dell’umidità, ma complessivamente si prospetta un clima piacevole e adatto a svolgere attività all’aperto.